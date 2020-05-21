Появление новинки в Украине пока неопределено.

Сегодня стартовало производство первого электромобиля марки Mazda – компактного кроссовера MX-30.

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Хотя батарейная новинка разрабатывалась с прицелом на европейский рынок, производство Mazda MX-30 ведется в Японии. У дилеров в Европе кроссовер ожидается осенью этого года, заказы уже принимаются, цены известны: в Британии MX-30 стоит от 30 495 фунтов, в Германии – от 33 990 евро. В нашей стране новинка ожидается в 2021 году.

Фото: электрический кроссовер Mazda MX-30 / Mazda

Mazda MX-30 оснащен одним электромотором e-Skyactiv мощностью 107 кВт (145 л.с.), с приводом на переднюю ось, и аккумулятором емкостью 35,5 кВт*ч. Батарейный блок обеспечивает электрокару автономный пробег в 200 километров по циклу измерения WLTP. Аккумулятор можно зарядить до 80 процентов в течение примерно 40 минут, используя устройство скоростной зарядки. Производитель также объявил, что в следующем году предложит кроссовер с аккумулятором большей емкости.

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