Під час віртуального чемпіонату гонщик посадив за кермо свого симулятора професійного кіберспортсмена.

Якщо щось здається занадто гарним, щоб бути правдою, скоріш за все, так воно і є. Випадок з Даніелем Абтом є черговим свідченням цього.

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На останньому етапі чемпіонату At Home Challenge, що проходив на віртуальній трасі в Берліні, суперники Абта (син власника тюнінг-ательє Abt) запідозрили, що за кермом симулятора знаходився хтось інший.

Організатори провели перевірки, котрі підтвердили ці підозри і Абт вимушено зізнався, що на його віртуальній машині виступав професійний кіберспортсмен Лоренц Хьорцінг. Він дістався фінішу третім, забезпечивши Даніелю непогану позицію в загальному заліку, однак із розкриттям шахрайства усі досягнення були анульовані.

Даніеля Абта було дискваліфіковано з чемпіонату, організатори Формула Е також наклали на нього штраф у розмірі 10 тисяч доларів, котрі спортсмен має перерахувати благодійній організації.

“Я поставився до цього не так серйозно, як мав би. Я особливо шкодую про це, тому що знаю, скільки зусиль було вкладено в цей проект з боку Формули Е. Я знаю, що мій вчинок має гіркий присмак, але він не замислювався з поганими намірами”, – сказав пізніше Абт.

Хьорцінг, який виступив під ім'ям Абта, в суботній гонці зайняв третє місце, поступившись британцю Оліверу Роуленд і бельгійському екс-пілоту Формула 1 Стоффелу Вандорну, котрий і запідозрив “чітерство” з боку Абта.

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