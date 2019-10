Це, можливо, найбільш потужний хетчбек, серед сучасних крихіток A1. Його неповторний хижий вигляд просто кричить про це.

Команда тюнерів відомого німецького ательє перевершила себе у проекті Abt da ONE OF ONE для сина засновника компанії – успішного гонщика Даніеля Абта. Зроблено з любов’ю.

І високою майстерністю, відточеною роками роботи з технікою концерну VW-Audi. Спеціалісти тюнінг-ательє Abt наділили маленький Audi A1 потужністю у 400 коней і найкрутішим зовнішнім виглядом з тих, що ми бачили!

Даніель Абт, син засновника одоіменної компанії сам не менш відомий за свого батька, завдяки перемогам у кількох гоночних серіях. Зараз 27-річний гонщик виступає за команду ABT Schaeffler Audi Sport у змаганнях Formula E. Він виступив ініціатором проекту і зажадав від спеців “використання всіх їхніх знань”.

Потужний двигун був головним пунктом проектного плану. Інженери одразу почали з нетипових рішень: свапнули в хетчбек 2-літровий турбомотор від гоночного Audi TT Cup. Спортивна версія TFSI-агрегата у трековоку купе продукує 310 коней. Овербуст, новий впуск і вихлопна система від німецьких тюнерів додали ще 30. Після цього до справи узялись кібер-генії, яким довелось буквально переписати софт електронного блоку управління, аби вичавити з двигуна ще 60. Чотири сотні кінських сил роблять цей хетчбек одним з найпотужніших, якщо не найпотужнішим, у своєму роді.

Фото: Abt One of One da / Abt Sportsline

Дизайнери проекту теж дали собі волю. Була змінена кожна деталь кузова, аби зробити його справді унікальним. Далі тюнери пустились берега і віддали машину в руки стиліста Еріка Александжа, який розфарбував лютий міні-хетч в червоне і чорне, комбінуючи матове та глянцеве покриття.

Повністю замінили і стандартні деталі підвіски Audi A1 на компоненти від H&R. Додали приголомшливі диски, спортивну гуму Michelin та високопродуктивні гальма.



На вході в салон, на порозі, красується металева табличка з написом AllTheWayAbt, що можна перекласти як “повний Абт!”. Люди, що відповідали за оздоблення салону відривались останніми. Всі поверхні зашиті алькантарою й шкірою. На підголівниках спортивних крісел красується вишивка One of One, літери da – ініціали Даніеля Абта. Задні сидіння з хетчбека видалили, зате вписали в кабіну каркас безпеки.

