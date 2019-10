Это, возможно, самый мощный хэтчбек среди современных крошек A1. Его неповторимый хищный вид просто кричит об этом.

Команда тюнеров известного немецкого ателье превзошла себя в проекте Abt da ONE OF ONE для сына основателя компании – успешного гонщика Даниэля Абта. Сделано с любовью.

Также интересно: Американцев поразил роскошный Toyota Land Cruiser 200 от киевского тюнинг-ателье (фото, видео)

И высоким мастерством, отточенной годами работы с техникой концерна VW-Audi. Специалисты тюнинг-ателье Abt наделили маленький Audi A1 мощностью в 400 лошадей и самым крутым внешним видом из тех, что мы видели!

Даниэль Абт, сын основателя одноименного компании, сам не менее известен. чем его отец, благодаря победам в нескольких гоночных сериях. Сейчас 27-летний гонщик выступает за команду ABT Schaeffler Audi Sport в соревнованиях Formula E. Он выступил инициатором проекта и потребовал от спецов “использования всех их знаний”.

Мощный двигатель был главным пунктом проектного плана. Инженеры сразу начали с нетипичных решений: свапнули в хэтчбек 2-литровый турбомотор от гоночного Audi TT Cup. Спортивная версия TFSI-агрегата в трековом купе продуцирует 310 лошадей. Овербуст, новый впуск и выхлопная система от немецких тюнеров добавили еще 30. После этого за дело взялись кибер-гении, которым пришлось буквально переписать софт электронного блока управления, чтобы выжать из двигателя еще 60. Четыре сотни лошадиных сил делают этот хэтчбек одним из самых мощных, если не самым мощным, в своем роде.

Фото: Abt One of One da / Abt Sportsline

Дизайнеры проекта тоже дали себе волю. Была изменена каждая деталь кузова, чтобы сделать его действительно уникальным. Далее тюнеры вообще отпустили тормоза и отдали машину в руки стилиста Эрика Александжа, который раскрасил лютый мини-хэтч в красное и черное, комбинируя матовое и глянцевое покрытие.

Полностью заменили и стандартные детали подвески Audi A1 на компоненты от H&R. Добавили потрясающие диски, спортивную резину Michelin и высокопроизводительные тормоза.

На входе в салон, на пороге, красуется металлическая табличка с надписью AllTheWayAbt, что можно перевести как “полный Абт!". Люди, отвечавшие за отделку салона, отрывались последними. Все поверхности зашиты алькантарой и кожей. На подголовниках спортивных кресел красуется вышивка One of One, буквы da – инициалы Даниэля Абта. Задние сиденья из хетчбека удалили, зато вписали в кабину каркас безопасности.

Также интересно: 14 примеров бессмысленного тюнинга со спойлерами