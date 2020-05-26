Во время виртуального чемпионата гонщик посадил за руль своего симулятора профессионального киберспортсмена.

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На последнем этапе чемпионата At Home Challenge, что проходил на виртуальной трассе в Берлине, соперники Абта (сын владельца тюнинг-ателье Abt) заподозрили, что за рулем симулятора находился кто-то другой.

Организаторы провели проверки, которые подтвердили эти подозрения и Абт вынужденно признался, что на его виртуальной машине выступал профессиональный киберспортсмен Лоренц Хйорцинг. Он добрался к финишу третьим, обеспечив Даниэлю неплохую позицию в общем зачете, однако с раскрытием мошенничества все достижения были аннулированы.

Даниэль Абт был дисквалифицирован с чемпионата, организаторы Формула Е также наложили на него штраф в размере 10 тысяч долларов, которые спортсмен должен перечислить благотворительной организации.

"Я отнесся к этому не так серьезно, как должен. Я особенно сожалею об этом, потому что знаю, сколько усилий было вложено в этот проект со стороны Формулы Е. Я знаю, что мой поступок имеет горький привкус, но он не задумывался с плохими намерениями”, – сказал позже Абт.

Хйорцинг, который выступил под именем Абта, в субботней гонке занял третье место, уступив британцу Оливеру Роуленду и бельгийскому экс-пилоту Формула 1 Стоффелу Вандорну, который и заподозрил “читерство” со стороны Абта.

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