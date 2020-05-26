Путешествие на электромобиле через весь континент – не просто интересный опыт для владельца, но и проверка пригодности машины для реальной жизни.

Как известно, в настоящее время существует несколько методик для определения топливной или энергоэффективности автомобиля: WLTP, NEDC, EPA, JC08. Каждая имеет свои преимущества и недостатки, однако для владельца электромобиля важно лишь то, какой запас хода на одном заряде имеет его машина. Энтузиаст из США решил все выяснить на собственном опыте.

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Бывший программист из Силиконовой долины по имени Дэн Лув приобрел Porsche Taycan Turbo как раз перед началом мировой пандемии и сразу отправился на нем в затяжное турне длиной в 11 тысяч миль. Из родного Портленда в штате Мэн (северо-восток США, на границе с Канадой) он уехал в Канаду и пересек ее вдоль, оттуда вернулся в США и отправился в Сан-Диего в штате Калифорния (юго-запад США), а оттуда – на другую сторону страны, во Флориду.

Дэн Лув рассказывает, что влюбился в Porsche Taycan с первого взгляда, только увидев машину у дилера. Он продал три свои машины: гибридный спорткар BMW i8, мощный кроссовер BMW X6M и купе M2, и купил электрокар от Porsche.

Сначала он хотел просто навестить свою мать, живущую в другом штате, однако позже расширил свой маршрут. Чтобы преодолеть 11 000 миль (17 702 км), владельцу электрокара понадобилось 46 дней, его путешествие завершилось 13 марта – накануне объявления государственного карантина в США. Всю свою поездку Дэн снял и смонтировал в полуторачасовое видео.



Два наблюдения, которые вынес для себя экспериментатор, такие: средний пробег Porsche Taycan Turbo составляет 215 миль или 346 километров на одном заряде; инфраструктура зарядных станций в США и Канаде уже сейчас позволяет без особых сложностей путешествовать на электрокаре в подобном режиме, хотя предварительное планирование маршрута все еще необходимо.

"Долгие поездки на "Тайкане" оказались намного проще, чем я ожидал. Автомобиль очень тихий и комфортный. Я мог легко ездить 8 или 10 часов в день без проблем. В последний день я ехал (и заряжался) 17 часов, проехав более 1000 миль”, – говорит владелец электрокара.

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