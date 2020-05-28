Сколько электрического "сока" можно получить, конвертируя человеческую энергию в киловатты аккумулятора? Отвечает финское телевидение.

В начале электрической эры человечества, подобные генераторы энергии были распространенным явлением, однако с развитием технологий о них забыли. Но, несмотря на то, какой популярностью пользуются сегодня электромобили и фитнес-центры, возможно, стоит подумать над тем, чтобы подключать тренажеры к сети, чтобы не тратить энергию впустую.

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Аккумулятор Tesla Model X позволяет проехать на одном заряде до 565 километров. За 15 минут его можно зарядить для пробега на 198 километров. А что, если использовать для зарядки не скоростные станции и ток из сети, а “дедовский” способ – крутить педали?

Авторы шоу на финском телевидении пригласили в студию 9 профессиональных велосипедистов и попросили их сесть на велосипеды, превращенные в генераторы тока. После этого был запущен таймер на 20 минут, в течение которых спортсмены устали крутили педали. Все их усилия позволили восстановить запас энергии в аккумуляторе, хотя результат оказался совсем не олимпийским – 2 км.

Это один километр на десять минут для девяти велосипедистов. Чтобы полностью заполнить аккумулятор Model X, если предположить, что единица мощности 100 кВт/ч, им придется тренироваться подобным образом в течение почти 80 часов.

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