К "Тесле" присоединили прицеп с солнечными батареями и попытались ездить и заряжать одновременно.

Владелец Tesla и YouTube-блогер ItsYeBoi решил испытать новый метод подзарядки, который можно задействовать непосредственно во время движения. Он приобрел трейлер, установил на него солнечные батареи (общий бюджет составил $2500) и подключил этот довесок-генератор к Tesla Model 3.

Теоретически такая конструкция должна позволить ехать практически без остановок, особенно в солнечный день. Ведь батарея должна постоянно заряжать электромобиль. Однако есть проблема: даже при использовании эффективных батарей подзарядка будет происходить достаточно медленно. Кроме этого, прицеп еще и повышает расход энергии, поскольку увеличивает массу и ухудшает аэродинамику автомобиля.

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Эксперимент показал, что солнечные батареи генерируют мощность примерно на 800 Вт. Соответственно, чтобы полностью зарядить Tesla Model 3, понадобится около 80-100 часов (в зависимости от облачности). При десяти солнечных часах в день получается, что только на одну подзарядку уйдет примерно десять дней.

На этом проблемы не заканчиваются. Контроллер Model 3 просто не позволит батареи заряжаться во время движения (то есть когда она разряжается). Соответственно, чтобы пополнять заряд на ходу, нужно вносить изменения в программное и, возможно, аппаратное обеспечение. Но даже в этом случае эффект от подзарядки может быть нивелирован увеличенным аэродинамическим сопротивлением.

Дивитья видео, заряжается ли "Тесла" на ходу (на английском языке):

Вывод: зарядка электромобиля на ходу от солнечных батарей – это утопия. С другой стороны, даже такой примитивный вариант позволит немного увеличить заряд во время остановки, что тоже может пригодиться.

Напомним, создали электромобиль мощностью 1 мегаватт.