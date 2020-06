Очередной мегакар планирует строить в итальянской "Долине моторов" компания из Германии, основанная турецким бизнесменом.

Стартап Elektron Innovativ GmbH планирует выпускать сверхмощные электрокары как для дорог общего пользования, так и для трека – болид планируют выставить на соревнования Formula E под флагом собственной команды Scuderia-E, а с дорожным Elektron One обойти все известные электрические гиперкары.

Также интересно: BMW 4-й серии 2021 представлена официально: характеристики, фото, цена

Международный электромобильный стартап Elektron основал турецкий бизнесмен, инженер по электротехнике и электронике Армаган Арабули. Компания зарегистрирована в Германии, но выпускать машины планируется в итальянской Долине моторов, рядом с Ferrari, Lamborghini, Pagani и Maserati.

Первым проектом компании станет гиперкар Elektron One. Пока он существует лишь в виде компьютерных моделей, но настоящий электромобиль обещают показать уже следующей весной на автосалоне в Женеве, если тот состоится. На данный момент известно, что купе получит композитный монокок из карбона, арамида и биоволокна. Мощность полноприводной силовой установки составит ровно 1 мегаватт или 1360 метрических лошадиных сил. С такими цифрами он станет в один ряд с Aspark Owl, Rimac C Two или другими нечисленими мегакарами.

Elektron One обещан демократичный (по меркам авто такого класса) ценник в 330-350 тысяч евро. За первый год производства Арабули планирует собрать около полторы сотни машин, а за три года довести мощность производства до 500 единиц в год. Для сравнения, тираж Pininfarina Battista составит не более 150 экземпляров и каждый оценен минимум в 2 миллиона евро. Примерно такие же цифры заявлены для его донора – Rimac C_Two (150 единиц, от 2 миллионов долларов), и с конкурирующим Lotus Evija (130 единиц, 1,5-2 миллиона фунтов). 1000-сильный Tesla Roadster в этой когорте является исключением, поскольку его тираж ограничивать не планируют, а заявленная рыночная стоимость ниже, чем у остальных – от 200 тысяч долларов.

Фото: Elektron One / Elektron Innovativ

После купе, Elektron Innovativ собирается выпустить родстер и трековый спорткар – также батарейные. Следом, в течение пяти лет, должен появиться еще более мощный электрический мегакар.

Электрический болид для Formula E выделенный в отдельный проект, который ведется параллельно со всеми моделями, перечисленными выше.

Также интересно: Электрический Peugeot Traveller способен проехать 330 км на одном заряде