Французский минивэн повторяет представленный ранее Opel Vivaro-e. С названием тоже мудрить не стали - е-Traveller.

Концерн PSA недавно представил трио электрических фургонов-близнецов, среди которых был и Peugeot e-Expert. Так французская марка обозначает грузовую версию минивэна, а теперь пришла очередь для пассажирской – e-Traveller.

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Как и грузовое исполнение, пассажирский микроавтобус будет доступен в трех вариантах длины кузова (от 4,6 м до 5,3 м), а общее количество посадочных мест в салоне может достигать девяти. В девятиместной конфигурации объем багажного отсека за третьим рядом сидений составляет 1500 л, а наибольшее пространство можно получить, сложив кресла второго и третьего ряда, в таком случае полезный объем для груза увеличится до 4900 л.

Технически e-Traveller повторяет грузовой e-Expert. Минивэн оснащается электромотором мощностью в 136 л. с. и аккумулятором на 50 или 75 кВт*час. С меньшей батареей минивэн способен преодолевать до 230 километров на одном заряде, а больший аккумулятор обеспечит 330 км. На аккумуляторы Peugeot дает восьмилетнюю гарантию (или 160 тысяч км пробега).

Зарядка от бытовой электросети длится 5 или 7,5 часов, в зависимости от емкости батареи. Скоростные зарядные устройства позволяют восстановить энергию на 80% за 30-45 минут.

Фото: Peugeot e-Traveller / Peugeot

Продажи e-Traveller в Европе стартуют во второй половине текущего года, цены будут объявлены ближе к тому времени.

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