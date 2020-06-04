Обновленный кроссовер стал более эффектным внешне, технологичным внутри и получил гибридную силовую установку.

Рестайлинг для Hyundai Santa Fe производитель подготовил быстрее, чем обычно: с момента дебюта нынешней модели прошло всего два года, тогда как обычный срок для обновления – три года. А нововведений в Santa Fe 2020 могло бы хватить и на смену поколений.

Также интересно: Стартовали продажи электрического минивэна Mercedes-Benz EQV

Прежде всего, заметно изменилась внешность кроссовера, особенно в передней части. Т-образные светодиоды в фарах, растянутая решетка радиатора, больше хрома и пластик обвеса, окрашенный в цвет кузова. Конечно, новичку выделили и новые колесные диски.

Фото: Hyundai Santa Fe 2020 / Hyundai

В салоне появился новый широкоформатный (10,25 дюйма) дисплей мультимедийной системы, другая приборная панель и полностью переделанная центральная консоль. Вместо традиционного рычага коробки передач установлен кнопочный селектор. Впервые для Santa Fe предложено систему изменения ездовых режимов Terrain Mode, которая включает режимы: Eco, Sport, Comfort, Smart, Sand, Snow и Mud.

По части техники, изменения еще более существенные. Во-первых, Santa Fe теперь использует новую платформу, которую делит с седаном Sonata и кроссовером Sorento последних поколений. Как и ранее, в шасси будет использоваться McPherson спереди и многорычажка сзади, однако производитель обещает низкий центр массы, лучшую управляемость, высокую активную и пассивную безопасность, жесткую конструкцию и меньшую массу деталей и узлов. Кроссоверу также улучшили шумо– и виброизоляцию.

Hyundai пока не обнародовала полный список моторов, однако отметила, что у нового Santa Fe появятся два гибрида: мягкий и плагин-гибрид. Вероятно, другие моторы ему достанутся от нового Sorento.

Обновленный Santa Fe появится в продаже в Корее уже в июне 2020 года, а европейские дилеры начнут продажи в сентябре.

Смотрите также: Volkswagen показал новый универсал Arteon Shooting Brake