Оновлений кросовер став ефектнішим зовні, технологічнішим всередині та отримав гібридну силову установку.

Рестайлінг для Hyundai Santa Fe виробник підготував швидше, ніж зазвичай: з моменту дебюту нинішньої моделі минуло лише два роки, тоді як типовий термін для оновлення – три роки. А нововведень у Santa Fe 2020 могло б вистачити і на зміну поколінь.

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Перш за все, помітно змінилась зовнішність кросовера, особливо в передній частині. Т-подібні світлодіоди у фарах, розтягнута радіаторна решітка, більше хрому і пластик обвісу, пофарбований у колір кузова. Звісно, новачку виділили і нові колісні диски.

Фото: Hyundai Santa Fe 2020 / Hyundai

У салоні з’явився новий широкоформатний (10,25 дюйма) дисплей мультімедійної системи, інша приладова панель і повністю перероблена центральна консоль. Замість традиційного важеля коробки передач встановлений кнопковий селектор. Вперше для Santa Fe запропонувано систему зміни їздових режимів Terrain Mode, котра включає режими: Eco, Sport, Comfort, Smart, Sand, Snow і Mud.

По части техніки, зміни ще суттєвіші. По-перше, Santa Fe тепер використовує нову платформу, яку ділить з седаном Sonata і кросовером Sorento останніх поколінь. Як і раніше, у шасі використовється McPherson спереду і багаторичажка ззаду, однак виробник обіцяє нижчий центр маси, кращу керованість, високу активну і пасивну безпеку, жорсткішу конструкцію і меншу масу деталей і вузлів. Кросоверу також покращили шумо- і віброізоляцію.



Hyundai поки не оприлюднив повний список моторів, однак зазначив, що у нового Santa Fe з'являться два гібриди: м’який та плагін-гібрид. Імовірно, інші мотори йому дістануться від нового Sorento.

Оновлений Santa Fe з’явиться у продажу в Кореї вже у червні 2020 року, а європейські дилери почнуть продажі у вересні.

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