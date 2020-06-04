Так виглядає практичний спорткар по-німецьки.

Світова прем’єра новинки від Volkswagen відбудеться 24 червня в онлайн-форматі. Разом із Arteon Shooting Brake дебютує і оновлений ліфтбек Arteon.

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Лінійка Arteon не лише поповниться універсалом, а й отримає новішу техніку. Так, ліфтбек отримає мультимедійну систему MIB3 з можливістю оновлення по повітрю і автопілот другого рівня, який працює на швидкості до 210 км/год. Імовірно, певні зміни відбудуться і в моторній гаммі, яку можуть поповнити гібридними установками.

Раніше у китайському Чанчуні, на заводі FAW-Volkswagen, вже був помічений універсал Arteon, однак він мав дещо інший вигляд – у нього був характерний пластиковий обвіс по периметру кузова, що свідчив про офф-роуд версію. Таке виконання моделі виробник ще навіть не анонсував.

На офіційному ж тізері Arteon Shooting Brake показаний із шильдиком R на радіаторній решітці. Він натякає на спортивне виконання моделі з 330-сильним мотором від Golf R.

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