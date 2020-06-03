Купе отримало гібридний мотор і позбулось механічної трансмісії. Великі отвори радіаторної решітки сюрпризом не стали.

Безліч шпигунських фото та учорашній витік зображень з брошури залишили мало невідомого про нове купе BMW 4-ї Серії, однак зараз маємо достовірну інформацію та офіційні світлини новинки.

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Дводверка, як і раніше, використовує шасі та агрегати седана 3-ї Серії, котрий пережив зміну поколінь позаминулої осені. Габарити купе – 4768x1852x1383 мм, колісна база – 2851 мм. Новинка стала майже на 13 см довшою за модель попереднього покоління, на 27 мм ширшою і на 6 мм вищою. Відстань між осями зросла на 41 мм.

Найпримітніша деталь екстер’єру нового купе – гігантська радіаторна решітка від концепта Concept 4. Вона ж є головною зовнішньою відмінністю між купе та седаном. Всередині ж купе майже ідентичне чотиридверній моделі з індексом 3. Вже у стандартній комплектації 4-й Серії будуть спортивні крісла і кермо, а за доплату дилери запропонують пакет M Sport.

Фото: BMW 4 Series 2021 / BMW

“Четвірка” отримала опційний водійський інтерфейс BMW Live Cockpit Professional на операційній системі 7.0, котрим можна керувати кнопками на кермі, з 10,25-дюймового тачскрін, контролером iDrive або за допомогою голосового помічника. Він також поєднується з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. У базової ж версії 4-ї Серії буде 5,1-дюймовий кольоровий екран між приладами і 8,8-дюймовий сенсорний екран мультимедіа.

Новий BMW 4-й серії буде доступний у семи версіях, з трьома бензиновими і трьома дизельними двигунами, заднім і повним приводом. Найповільніша розганяється до сотні за 7,5 секунди, а найшвидша – за 4,5.

420i – 2 літри, 184 к.с. і 300 Нм;

430i – 2 літри, 258 к.с. і 400 Нм;

M440i xDrive – 3 літри, 374 к.с. і 500 Нм;

420d – 2 літри, 190 к.с. і 400 Нм;

420d xDrive – 2 літри, 190 к.с. і 400 Нм;

430d xDrive – 3 літри, 286 к.с. і 650 Нм;

M440d xDrive – 3 літри, 340 к.с. і 700 Нм.

Усі дизельні і топове бензинове купе отримали 11-сильний стартер-генератор. Всі двигуни працюють з восьмиступінчатою трансмісією Steptronic, опційно доступна коробка Steptronic Sport.

Лазерні фари, трьохзонний клімат-контроль, “автопілот” другого рівня автономності, адаптивна підвіска, потужні гальма і спортивний диференціал з каталогу BMW M, безліч аксесуарів M Performance Parts, паркувальний асистент та інші електронні помічники будуть доступні за доплату.

Продажі нової BMW 4-й Серії стартують у жовтні. Названо доларов ціни новинки для США, де продаватимуть лише бензинові “Четвірки”, базова версія обійдеться у 45 600 доларів, а за M440i xDrive потрібно буде заплатити мінімум 58 500 доларів.

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