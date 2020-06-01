Зображення злили в Мережу через неофіційний канал.

Офіційна презентація баварського купе 4-ї Серії відбудеться вже завтра, 2 червня. Та навіщо відкладати на завтра те, що можна побачити сьогодні?

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Хтось скопіював сторінки фірмового буклета BMW 4-Series 2021, розкривши новинку раніше часу в Instagram. На фотографіях автомобіль показаний у топовому виконанні M440i xDrive. На це вказують лазерні фари, передній бампер без протитуманних фар з вертикальними прорізами, затемнені корпуси зовнішніх дзеркал, низькопрофільні диски.

Найпримітніша деталь другого покоління “четвірки” – великі витягнуті по вертикалі грати радіаторної решітки. Сюрпризом це не стало, однак частина шанувальників марки до останнього сподівалась, що виробник відмовиться від такого дизайну.

BMW раніше офіційно підтвердила, що M440i xDrive отримає 3-літровий турбомотор з електричним посилювачем – 48-вольтовим стартер-генератором. Загальна продуктивність установки становитиме 385 кінських сил. Повнопривідна трансмісія xDrive та 8-діапазонний “автомат” купе дістануться від спортивного седана 3-Series M.

Судячи зі шпигунських фотографій, інтер'єр “четвірки” також майже повністю повторюватиме салон 3-Series.

Фото: зображення з буклету BMW 4-ї Серії 2021 року / @bmworldm

Прем'єра BMW 4-Series в кузові купе відбудеться у вівторок, 2 червня, о 18:00 за київським часом. Церемонія пройде в форматі онлайн-презентації і транслюватиметься в соціальних мережах баварської марки і на YouTube-каналі.

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