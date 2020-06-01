Изображение слили в сеть через неофициальный канал.

Официальная презентация баварского купе 4-й серии состоится уже завтра, 2 июня. И зачем откладывать на завтра то, что можно увидеть сегодня?

Смотрите также: Тест-драйв BMW 2 Gran Coupe: Киногерой

Кто-то скопировал страницы фирменного буклета BMW 4-Series 2021, раскрыв новинку раньше времени в Instagram. На фотографиях автомобиль показан в топовом исполнении M440i xDrive. На это указывают лазерные фары, передний бампер без противотуманных фар с вертикальными прорезями, затемненные корпуса наружных зеркал, низкопрофильные диски.

Самая примечательная деталь второго поколения "четверки" – большие вытянутая по вертикали радиаторная решетка. Сюрпризом это не стало, однако часть поклонников марки до последнего надеялась, что производитель откажется от такого дизайна.

BMW ранее официально подтвердила, что M440i xDrive получит 3-литровый турбомотор с электрическим усилителем – 48-вольтовым стартер-генератором. Общая производительность установки составит 385 лошадиных сил. Полноприводная трансмиссия xDrive и 8-диапазонный “автомат” купе достанутся от спортивного седана 3-Series M.

Судя по шпионским фотографиям, интерьер "четверки" также почти полностью будет повторять салон 3-Series.

Фото: изображение из буклета BMW 4-й серии 2021 / @bmworldm

Премьера BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня, в 18:00 по киевскому времени. Церемония пройдет в формате онлайн-презентации и будет транслироваться в социальных сетях баварской марки и на YouTube-канале.

Также интересно: Acura TLX нового поколения произвел официальный дебют