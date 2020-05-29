Японцы нацелились на возвращение в класс спортивных седанов с версии Type S.

Acura TLX нового поколения оказалась новой во всем. Седан получил новое шасси, мотор и систему полного привода. Снаружи и внутри автомобиль также полностью изменился.

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TLX стал первой моделью марки, построенной на самостоятельной платформе, доступа к которой у материнской Honda нету. Главное изменение в шасси – двойные поперечные рычаги в передней подвеске, вместо традиционных стоек McPherson. На задней оси применена многоричажная конструкция. В базовом исполнении седан оснащается стандартными амортизаторами, а за доплату их можно заменить на адаптивные.

Изменение платформы привело к незначительному увеличению габаритов. Колесная база нового TLX выросла на 94 мм, до 2870 мм, а общая длина достигает почти 5 метров – 4943 мм. По объему пространства для ног пассажиров задних кресел TLX претендует на звание лучшего в классе.

Фото: Acura TLX Type S 2021 / Acura

Едва ли не самая большая новость для Acura TLX нового поколения – возвращение спортивной версии Type S. Именно такой автомобиль представлен на фото, он отличается черными глянцевыми акцентами на кузове (карбоновые за доплату), вместо хромированных деталей, а также большими 20-дюймовыми дисками, вместо стоковых 18-дюймовых. За многоспицевыми колесами Type S хорошо заметны большие тормозные суппорты и диски, а в заднем бампере видны четыре патрубка выхлопной системы, тогда как у базовой модели – две трапециевидные трубы.

Моторная линейка TLX 2021 полностью новая. Базовым теперь выступает двухлитровый турбомотор от RDX, развивающим 276 л.с. и 380 Нм крутящего момента, а горячий седан TLX Type S получил новейший V6 турбо объемом 3 литра. Его характеристики производитель пока не обнародовал, однако отметил, что этот агрегат будет в полтора раза эффективнее бывший 3,5-литровый атмосферник V6. Таким образом, можно предположить, что производительность новой Acura TLX Type S достигать 380-400 л.с. и 475-500 Нм крутящего момента. Все моторы будут сочетаться исключительно с 10-скоростным "автоматом". Базовые версии модели будут переднеприводными, а за доплату можно будет заказать фирменную систему систему полного привода SH-AWD. Она будет стандартной для TLX Type S.

У американских дилеров новинка ожидается в конце нынешнего года, однако версии TLX Type S покупателям придется ждать до первого квартала следующего. Ближе к старту продаж производитель раскроет подробные характеристики Type S.

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