Японці націлились на повернення у клас спортивних седанів із версією Type S.

Acura TLX нового покоління виявилась новою у всьому. Седан отримав нове шасі, мотор та систему повного приводу. Зовні і всередині автомобіль також повністю змінився.

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TLX став першою моделлю марки, збудованою на самостійній платформі, доступу до якої у материнської Honda нема. Головна зміна в шасі – подвійні поперечні важелі в передній підвісці, замість традиційних стійок McPherson. На задній осі застосована многоричажна конструкція. В базому виконанні седан оснащується стандартними амортизаторами, а за доплату їх можна замінити на адаптивні.

Зміна платформи привела до незначного збільшення габаритів. Колісна база нового TLX виросла на 94 мм, до 2870 мм, а загальна довжина сягає майже 5 метрів – 4943 мм. За обсягом простору для ніг пасажирів задніх крісел TLX претендує на звання кращого у класі.

Фото: Acura TLX Type S 2021 / Acura

Чи не найбільша новина для Acura TLX нового покоління – повернення спортивної версії Type S. Саме такий автомобіль представлений на фото, він вирізняється чорними глянцевими акцентами на кузові (карбонові за доплату), замість хромованих деталей, а також великими 20-дюймовими дисками, замість стокових 18-дюймових. За багатоспицевими колесами Type S добре помітні великі гальмівні супорти і диски, а у задньому бампері видніються чотири патрубки вихлопної системи, тоді як у базової моделі – дві трапецієвидні труби.

Моторна лінійка TLX 2021 повністю нова. Базовим тепер виступає дволітровий турбомотор від RDX, що розвиває 276 к.с. і 380 Нм крутного моменту, а гарячий седан TLX Type S отримав новітній V6-турбо об'ємом 3 літри. Його характеристики виробник поки не оприлюднив, однак зазначив, що цей агрегат буде в півтора рази ефективнішим за колишній 3,5-літровий атмосферник V6. Таким чином, можна припустити, що продуктивність нової Acura TLX Type S сягатиме 380-400 к.с. і 475-500 Нм крутного моменту. Усі мотори поєднуватимуться виключно з 10-швидкісним “автоматом”. Базові версії моделі будуть передньопривідними, а за доплату можна буде замовити фірмову систему систему повного приводу SH-AWD. Вона буде стандартною для TLX Type S.



У американських дилерів новинка очікується наприкінці нинішнього року, однак версії TLX Type S покупцям доведеться чекати до першого кварталу наступного. Ближче до старту продажів виробник розкриє детальні характеристики Type S.

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