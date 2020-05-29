Новинка створювалась для ринків країн Південної Америки, однак німецький виробник вирішив поставляти кросовер і в Європу.

Бразильський підрозділ Volkswagen провів презентацію абсолютно нового субкомпактного кросовера, створеного власними силами. Volkswagen Nivus споріднений з відомими у нас моделями T-Cross і Polo, з якими ділить платформу.

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Купеподібний кросовер отримав силовий агрегат, здатний працювати на бензині або етанолі. У першому випадку літровий мотор продукує 116 к.с., а у другому – 128 к.с. Мотор під’єднаний до шестиступінчатого “автомата”.

Габарити новинки: 4266х1757х1493 у довжину, ширину і висоту, а відстань між осями складає 2566 мм. Volkswagen Nivus поставляється з легкосплавними дисками на 17 дюймів і повністю світлодіодною оптикою вже у базовому виконанні.

Фото: Volkswagen Nivus / Volkswagen

Всередині Nivus – збірник цитат від інших моделей бренду. Передня панель і центральна консоль, а також тунель збігаються з хетчбеком Polo і седаном Volkswagen Virtus, а кермо тут від T-Cross та Golf 8. Однак є й дещо своє: цифрова платформа VW Play розроблена в Бразилії. Через десятидюймовий сенсорний екран вона відкриває доступ до “найсучасніших ресурсів зв'язку, ряду послуг і потокової передачі даних”. Віртуальний магазин VW Play дозволяє завантажувати додатки партнерів компанії. Серед них: Estapar (парковка), 12 min і Ubook (аудіокниги), Porto Seguro (страхування), Deezer (музика), Waze (навігація) і IFood (доставка їжі). Технологія Cognitive Manual дозволяє читати практично всі формати мультимедіа і підключати смартфони Android і Apple.

Оснащення Nivus включає системи автоматичного гальмування, адаптивний круїз-контроль (перший в Бразилії в даному сегменті), стеження за втомою водія, асистент утримання на підйомі, електронну систему стабілізації, камеру заднього виду і безключового доступу та запуску двигуна.

Спочатку Nivus буде випускатися тільки в Бразилії для ринку Південної Америки: початок продажів на місцевому ринку намічений на середину 2020 року, в Аргентині продажі стартують у другій половині 2020-го, на інших ринках Південної Америки – в першій половині 2021-го. У Європі новинка з’явиться тільки у другій половині 2021 року.

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