Новинка создавалась для рынков стран Южной Америки, однако немецкий производитель решил поставлять кроссовер и в Европу.

Бразильское подразделение Volkswagen провело презентацию абсолютно нового субкомпактного кроссовера, созданного собственными силами. Volkswagen Nivus родственный с известными у нас моделями T-Cross и Polo, с которыми делит платформу.

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Купеобразный кроссовер получил силовой агрегат, способный работать на бензине или этаноле. В первом случае литровый мотор производит 116 л.с., а во втором – 128 л.с. Мотор подключен к шестиступенчатому "автомату".

Габариты новинки: 4266х1757х1493 в длину, ширину и высоту, а расстояние между осями составляет 2566 мм. Volkswagen Nivus поставляется с легкосплавными дисками на 17 дюймов и полностью светодиодной оптикой уже в базовом исполнении.

Фото: Volkswagen Nivus / Volkswagen

Внутри Nivus – сборник цитат от других моделей бренда. Передняя панель и центральная консоль, а также тоннель совпадают с хэтчбеком Polo и седаном Volkswagen Virtus, а руль здесь T-Cross и Golf 8. Однако есть и кое-что свое: цифровая платформа VW Play разработана в Бразилии. Через десятидюймовый сенсорный экран она открывает доступ к "самым современным ресурсам связи, ряду услуг и потоковой передачи данных". Виртуальный магазин VW Play позволяет загружать приложения партнеров компании. Среди них: Estapar (парковка), 12 min и Ubook (аудиокниги), Porto Seguro (страхование), Deezer (музыка), Waze (навигация) и IFood (доставка еды). Технология Cognitive Manual позволяет читать практически все форматы мультимедиа и подключать смартфоны Android и Apple.

Оснащение Nivus включает системы автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль (первый в Бразилии в данном сегменте), слежение за усталостью водителя, ассистент удержания на подъеме, электронную систему стабилизации, камеру заднего вида и бесключевой доступ и запуска двигателя.

Сначала Nivus будет выпускаться только в Бразилии для рынка Южной Америки: начало продаж на местном рынке намечено на середину 2020 года, в Аргентине продажи стартуют во второй половине 2020-го, на других рынках Южной Америки – в первой половине 2021-го. В Европе новинка появится только во второй половине 2021 года.

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