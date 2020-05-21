Производитель прекратил трансляцию ролика и извинился перед общественностью.

По замыслу создателей, это должно было быть шутливое видео о том, что любовь к машине сильнее симпатии к противоположному полу.

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Для продвижения нового Golf 8 поколения, Volkswagen заказал несколько рекламных видео в фирмы из Буэнос-Айреса. Видеоролики демонстрировались в социальных сетях производителя автомобилей – в Facebook и Instagram Stories. Одно из этих видео стало предметом жесткой критики: в нем девушка (точнее пара белых рук) обращается с темнокожим мужчиной, как с куклой.

Руки хватают и бросают человека, как марионетку, и в конце щелчком запускают его внутрь кафе под вывеской Petit Colon, что по-французски означает "мелкий поселенец". Что еще хуже – в начале видео проявляется надпись Der Neue Golf, то есть "Новый Гольф", однако буквы появляются постепенно, а первыми видно буквы, которые складываются в слово "Neger", значение которого очевидно.

Премьера этого видео сопровождалась гневными комментариями зрителей, однако производитель уверял, что это лишь личный взгляд на вещи отдельных людей и в рекламе нет ни одного оскорбительного подтекста. Однако позже Volkswagen пересмотрел точку зрения и снял рекламу с эфира, а перед аудиторией извинился.

"Мы полностью понимаем отвращение и гнев в ответ на видео. Мы прекращаем демонстрацию и искренне извиняемся", – говорится в обращении немецкого производителя.

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