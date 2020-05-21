Виробник припинив трансляцію ролика і вибачився перед громадськістю.

За задумкою творців, це мало бути жартівливе відео про те, що любов до машини сильніша за симпатії до протилежної статі.

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Для промоції нового Golf 8 покоління, Volkswagen замовив кілька рекламних відео фірмі з Буенос-Айреса. Відеоролики демонструвались у соціальних мережах виробника автомобілів – у Facebook та Instagram Stories. Одне з цих відео стало предметом жорсткої критики: у ньому дівчина (точніше пара білих рук) поводиться з темношкірим чоловіком, як з лялькою.

Руки хапають і кидають людину, як маріонетку, і врешті щиглем запускають його всередину кафе під вивіскою Petit Colon, що французькою означає “дрібний поселенець”. Що ще гірше – на початку відео проявляється напис Der Neue Golf, тобто “Новий Гольф”, однак літери з’являються поступово, а першими видно літери, які складаються у слово “Neger”, значення якого очевидне.

Прем'єра цього відео супроводжувалась гнівними коментарями глядачів, однак виробник запевняв, що це лиш особистий погляд на речі окремих людей і в рекламі немає жодного образливого підтексту. Однак пізніше Volkswagen переглянув точку зору і зняв рекламу з ефіру, а перед аудиторією вибачився.



“Ми повністю розуміємо огиду і гнів у відповідь на відео. Ми припиняємо його демонстрацію та щиро вибачаємось”, – сказано у зверненні німецького виробника.

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