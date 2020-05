NIO ES6 здобув титул Best of Best у Automotive Brand Contest 2020.

Automotive Brand Contest – міжнародний конкурс для автомобільних брендів, який оцінює маркетингові й рекламні акції, комунікації та дизайн продукції і його презентація публіці.

Більшість лаврових вінків забрали цього року відомі й титуловані бренди: Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, Mitsubishi, Mercedes-Benz, KTM, MAN, однак серед них було й кілька нових імен.

Журі конкурсу цього року відзначило високу активність у міжнародних медіа Nio ES6. Компанію йому склав китайський інноваційний електрокар Byton M-Byte. До нових імен цього року можна віднести іспанський кросовер Cupra Tavascan, електричний суббренд ID від Volkswagen та відроджену марку Borgward з кросовером BX3.

“Технологічний електропозашляховик NIO ES6 має видатний дизайн і демонструє надзвичайні успіхи на ринку, незважаючи на той факт, що він ледве встиг з’явитись у продажу”, – говорить коментар від журі конкурсу. З повним списком переможців можна ознайомитись за цим посиланням.

