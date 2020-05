NIO ES6 получил титул Best of Best в Automotive Brand Contest 2020.

Automotive Brand Contest – международный конкурс для автомобильных брендов, который оценивает маркетинговые и рекламные акции, коммуникации и дизайн продукции и их презентацию публике.

Большинство лавровых венков забрали в этом году известные и титулованные бренды: Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, Mitsubishi, Mercedes-Benz, KTM, MAN, однако среди них было и несколько новых имен.

Жюри конкурса в этом году отметило высокую активность в международных медиа Nio ES6. Компанию ему составил китайский инновационный электрокар Byton M-Byte. К новым именам этого года можно отнести испанский кроссовер Cupra Tavascan, электрический суббренд ID от Volkswagen и возрожденную марку с кроссовером Borgward BX3.

“Технологический электровнедорожник NIO ES6 имеет выдающийся дизайн и демонстрирует удивительные успехи на рынке, несмотря на тот факт, что он едва успел появиться в продаже”, – говорит комментарий от жюри конкурса. С полным списком победителей можно ознакомиться по этой ссылке.

