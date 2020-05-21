Через COVID-19 люди в Німеччині не хочуть користуватися громадським транспортом. Це загрожує величезними збитками і може зупинити тренд витіснення особистих автомобілів з міст.

"Чи шкодуєте ви в нинішній ситуації про те, що не маєте власного авто?" - таке запитання поставили жителям Німеччини автори одного з досліджень. У ФРН трохи більше 20% домашніх господарств не мають власного авто. Це найчастіше молоді люди. В ході опитування третина таких респондентів (32%) відповіла на наведений вище питання: "Так". Тепер шкодують.

Читайте також: Як будуть відновлювати роботу громадського транспорту

Справа в тому, що відсутність індивідуального автотранспорту нерідко пов'язане в сьогоднішній Німеччині не стільки з нестачею грошей, скільки з переконаннями: мати свою машину, особливо в умовах тісноти великого міста, непрактично, неекологічно та «не модно».

Зміна тренду

У великих німецьких містах молоді люди все рідше купують власний автомобіль. Навіть надання службового автомобіля перестало грати колишню роль на переговорах з потенційними роботодавцями. Адже систему міського громадського транспорту посилено розвивають, та й каршерінг, короткостроковий прокат автомобілів, міцно увійшов в повсякденне життя.

Однак пневмонія COVID-19 вже викликала в Німеччині істотну переоцінку цінностей: через загрозу заразитися привабливість індивідуального транспорту помітно зросла, а громадського - різко впала. Про це свідчить опитування, проведене на замовлення Інституту транспортних досліджень (Institut für Verkehrsforschung), що входить до складу Німецького центру аерокосмічних досліджень (DLR).

Ключові висновки опублікованого на початку травня соціологічного дослідження "Як коронавірус змінює нашу мобільність?" його автори сформулювали так: "Серед транспортних засобів від кризи виграє автомобіль. Програли є всі види громадського транспорту".

Громадський транспорт викликає почуття дискомфорту

В ході репрезентативного опитування серед 1000 жителів ФРН у віці від 18 до 82 років респондентам в першій половині квітня було поставлено питання, які почуття вони відчувають, користуючись в нинішній ситуації різними транспортними засобами, або що б вони відчували, якби їм довелося зараз ними користуватися.

Читайте також: Кабмін дозволив таксистам їздити смугами громадського транспорту

36% респондентів сказали, що при користуванні міським та приміським громадським транспортом відчувають або відчували б себе "значно більш некомфортно", ніж раніше, 27% - "більш некомфортно". Таким чином, у 63% німців, майже у двох третин опитаних, міські автобуси, трамваї, метро, приміські електрички викликають дискомфорт. У поїздів далекого прямування (61%) і літаків (57%) показники схожі, але вони все ж нижче.

Автовласники у виграші

У той же час 77% учасників дослідження повідомили, що у власному автомобілі відчувають себе, як раніше, 11% вказали, що "більш комфортно, ніж раніше", а ще 8% - "значно комфортніше". Іншими словами, фактично кожен п'ятий німець став в умовах пандемії цінувати свою машину ще більше.

У той же час найбільш активно на дискомфорт скаржилися якраз ті, кому щодня або майже щодня доводиться користуватися громадським транспортом (77%), хто їздить на ньому 1-3 рази в тиждень (71%) або 1-3 рази на місяць (66% ). Коротше: постійні клієнти муніципальних транспортних підприємств.

Також цікаво: Київські водії активно користуються смугами громадського транспорту