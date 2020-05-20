Робота транспорту в Україні поступово відновлюватиметься вже з 22 травня.

Сьогодні Уряд прийняв чи не найочікуваніше рішення за весь час карантину – роботу громадського транспорту поступово відновлять.

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Отже, регіони, де за останні 7 днів на 100 тис. населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту:

з 22 травня - регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;

з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;

з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;

з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Якщо перевезення здійснюється в регіон, де ще немає послаблення карантину, заповненість місць має складати не більше 50% за умови розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду.

з 15 червня - прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують регулярні пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Обов’язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

масочний режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.

Сам термін карантину продовжується до 22 червня.

Стосовно пресувань громадян приватними автомобілями ніяких додаткових обмежень не вводиться.

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