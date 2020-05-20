Работа транспорта в Украине будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая.

Сегодня правительство приняло едва ли не самое ожидаемое решение за все время карантина – работу общественного транспорта постепенно восстановят.

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Следовательно, регионы, где за последние 7 дней на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта:

с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

с 25 мая – перевозка пассажиров в метро;

с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должно составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня – принятие и отправка воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными:

масочный режим;

температурный скрининг работников;

постоянная дезинфекция транспорта.

Сам срок карантина продлевается до 22 июня.

Относительно прессования граждан с частными автомобилями никаких дополнительных ограничений не вводится.

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