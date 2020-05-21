Из-за COVID-19 люди в Германии не хотят пользоваться общественным транспортом. Это грозит огромными убытками и может остановить тренд вытеснения личных автомобилей из городов.

"Сожалеете ли вы в нынешней ситуации о том, что не имеете собственного авто?" – такой вопрос задали жителям Германии авторы одного из исследований. В ФРГ чуть более 20% домашних хозяйств не имеют собственного авто. Это чаще всего молодые люди. В ходе опроса треть таких респондентов (32%) ответила на приведенный выше вопрос: "Да". Теперь жалеют.

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Дело в том, что отсутствие индивидуального автотранспорта нередко связано в сегодняшней Германии не столько с недостатком денег, сколько с убеждениями: иметь свою машину, особенно в условиях тесноты большого города, непрактично, неэкологично и «не модно».

Смена тренда

В крупных немецких городах молодые люди все реже покупают собственный автомобиль. Даже предоставление служебного автомобиля перестало играть прежнюю роль на переговорах с потенциальными работодателями. Ведь систему городского общественного транспорта усиленно развивают, да и каршеринг, краткосрочная аренда автомобилей, прочно вошела в повседневную жизнь.

Однако пневмония COVID-19 уже вызвала в Германии существенную переоценку ценностей: из-за угрозы заразиться привлекательность индивидуального транспорта заметно возросла, а общественного – резко упала. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу Института транспортных исследований (Institut für Verkehrsforschung), что входит в состав Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).

Ключевые выводы опубликованного в начале мая социологического исследования "Как коронавирус меняет нашу мобильность?" его авторы сформулировали так: "Среди транспортных средств от кризиса выиграет автомобиль. Проиграли есть все виды общественного транспорта".

Общественный транспорт вызывает чувство дискомфорта

В ходе репрезентативного опроса среди 1000 жителей ФРГ в возрасте от 18 до 82 лет респондентам в первой половине апреля был задан вопрос, какие чувства они испытывают, пользуясь в нынешней ситуации различными транспортными средствами, или что бы они чувствовали, если бы им пришлось сейчас ими пользоваться.

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36% респондентов сказали, что при пользовании городским и пригородным общественным транспортом чувствуют или чувствовали бы себя "гораздо более некомфортно, чем раньше, 27% – "более комфортно". Таким образом, у 63% немцев, почти у двух третей опрошенных, городские автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички вызывают дискомфорт. У поездов дальнего следования (61%) и самолетов (57%) показатели схожи, но они все же ниже.

Автовладельцы в выигрыше

В то же время 77% участников исследования сообщили, что в собственном автомобиле чувствуют себя, как раньше, 11% указали, что "более комфортно, чем раньше", а еще 8% – "значительно комфортнее". Другими словами, фактически каждый пятый немец стал в условиях пандемии ценить свою машину еще больше.

В то же время наиболее активно на дискомфорт жаловались как раз те, кому ежедневно или почти ежедневно приходится пользоваться общественным транспортом (77%), кто ездит на нем 1-3 раза в неделю (71%) или 1-3 раза в месяц (66% ). Короче: постоянные клиенты муниципальных транспортных предприятий.

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