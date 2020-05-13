13 мая на своем заседании Правительство одобрило проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, который позволяет водителям такси двигаться по отдельной полосе для маршрутных транспортных средств.

Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

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"Сегодня во многих странах Европы и мира отдельными полосами для общественного транспорта могут пользоваться и легковые автомобили “такси”. Это позволяет пассажирам быстро добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг и комфорт перевозок. Сегодняшним решением правительство поддержало внесение соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами", – прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По статистике, по состоянию на март этого года в Украине насчитывается 11 086 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Глава министерства отметил, что изменения, принятые правительством сегодня, также будут стимулировать нелегальных перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшать условия перевозок для граждан.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "Об автомобильном транспорте" такси – это легковой автомобиль, оборудованный опознавательным фонарем оранжевого цвета на его крыше, таксометром, сигнальным фонарем с зеленым и красным светом в верхнем правом углу лобового стекла, а также нанесенными на дверце авто с левой и правой сторон композициями квадратов, расположенных в шахматном порядке.

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