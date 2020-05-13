13 травня на своєму засіданні Уряд схвалив проект постанови, розроблений Міністерством інфраструктури, який дозволяє водіям таксі рухатись окремою смугою для маршрутних транспортних засобів.

Норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).

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“Сьогодні у багатьох країнах Європи та світу окремими смугами для громадського транспорту можуть користуватися і легкові автомобілі “таксі”. Це дозволяє пасажирам швидко дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, чим підвищується якість цих послуг та комфорт перевезень. Сьогоднішнім рішенням уряд підтримав внесення відповідних змін у Правила дорожнього руху, завдяки чому розширюється коло прав водіїв легальних таксі. Тепер вони також зможуть користуватися цими перевагами”, - прокоментував рішення уряду міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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За статистикою, станом на березень цього року в Україні налічується 11 086 чинних ліцензій на здійснення послуг таксі. Очільник міністерства наголосив, що зміни, прийняті урядом сьогодні, також стимулюватимуть нелегальних перевізників таксі виконувати вимоги ліцензійного законодавства, щоб покращувати умови перевезень для громадян.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” таксі – це легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем помаранчевого кольору на його даху, таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом у верхньому правому кутку лобового скла, а також нанесеними на дверцятах авто з лівого та правого боків композиціями квадратів, розташованих у шаховому порядку.

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