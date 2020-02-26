З вулиць Києва пропонують прибрати смуги для громадського транспорту з метою зменшення заторів.

У мерію звернулися з ініціативою прибрати смугу для громадського транспорту на вул. Олени Теліги від вул. Кирилівській у напрямку до станції метро "Дорогожичі". Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

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"Вантажний транспорт, який рухається на підйом по середній, а іноді і по лівій смузі, створює пробки, в той час як права смуга вільна і є можливість рухатися по ній", - наголошується в петиції.

Як альтернативне рішення автор пропонує ввести години, в які можливо буде їздити по смузі громадського транспорту іншим учасниками дорожнього руху. Таке рішення вже втілено на вул Набережно-Рибальська та Гаванскому мосту. Воно непогано себе зарекомендувало.

Нагадаємо, що дехто з автомобілістів вважає окремі смуги для громадського транспорту несправедливим та дискримінаційним рішенням. Оскільки дороги будуються та утримуються за гроші дорожнього фонду, який, в свою чергу, наповнюється за рахунок податку на паливо. Фактично виходить, що автомобілісти оплачують будівництво та утримання смуг громадського транспорту, а самі не мають права по ним рухатись.

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