Київська "Інспекція з паркування" вже виписує штрафи за паркування на газонах.

Згідно пункту 15.10. є) Правил дорожнього руху України стоянка на газонах забороняється. За порушення цього правила передбачена адміністративна відповідальність.

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Слід зазначити, що “Інспекція з паркування” виписує штраф за порушення правил паркування на юридичного власника автомобіля (або особу, що ввезла нерозмитнений автомобіль на територію України), а не на водія, який скоїв правопорушення. Саме така норма прописана в законі про паркування транспортних засобів № 2262-VIII