Киевская "Инспекция по парковке" уже выписывает штрафы за парковку на газонах.

Согласно пункту 15.10. е) Правил дорожного движения Украины стоянка на газонах запрещается. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность.

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Следует отметить, что “Инспекция по парковке” выписывает штраф за нарушение правил парковки на юридического владельца автомобиля (или лицо, ввозившее нерастаможенный автомобиль на территорию Украины), а не на водителя, который совершил правонарушение. Именно такая норма прописана в законе о парковке транспортных средств № 2262-VIII