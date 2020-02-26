С улиц Киева предлагают убрать полосы для общественного транспорта с целью уменьшения заторов.

В мэрию обратились с инициативой убрать полосу для общественного транспорта на ул. Елены Телиги от ул. Кирилловской по направлению к станции метро "Дорогожичи". Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

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"Грузовой транспорт, движущийся на подъем по средней, а иногда и по левой полосе, создает пробки, в то время как правая полоса свободна и есть возможность двигаться по ней", – отмечается в петиции.

В качестве альтернативного решения автор предлагает ввести часы, в которые можно будет ездить по полосе общественного транспорта другим участниками дорожного движения. Такое решение уже воплощено на ул. Набережно-Рыбацкая и Гаванском мосту. Оно неплохо себя зарекомендовало.

Напомним, что некоторые из автомобилистов считают отдельные полосы для общественного транспорта несправедливым и дискриминационным решением. Поскольку дороги строятся и содержатся за деньги дорожного фонда, который, в свою очередь, наполняется за счет налога на топливо. Фактически получается, что автомобилисты оплачивают строительство и содержание полос общественного транспорта, а сами не имеют права по ним двигаться.

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