Власть готова менять правила игры на топливном рынке, в частности поднимать акциз на автомобильный газ. К чему это может привести, рассказал аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Хорошая дискуссия по акцизам на автогаз вышла на LPG Ukraine 2020. Не то чтобы в итоге удалось прийти к единому мнению. Просто еще раз повезло услышать аргументацию заинтересованных сторон, собрать все это в кучу и освежить свою позицию.

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Итак, представители власти. Хотят:

наполнить казну,

помочь нефтепереработчикам.

Конкретных предложений не выдвигают, просто слушают.

Производители. Хотят снизить популярность газа, чтобы:

продавать больше бензина,

уменьшить зависимость от РФ.

Трейдеры газа. Хотят не допустить снижения привлекательности газа (не повышать налоги).

Крупные розничные сети. Хотят:

продавать более высокомаржинальный бензин,

меньше автогаза с низкой маржой.

Для переработчиков у меня плохие новости: даже полностью задушив автогаз, ощутимо больше бензина вы продавать не сможете... Мы находимся на стадии дизелизации, на которой находилась Европа два десятка лет назад, и еще лет 10 дизтопливо точно будет нарастать в объемах потребления на личном транспорте. По поводу грузоперевозок, думаю, и так понятно. Мое мнение: новая жизнь у бензина может появиться только если он будет процентов на 30 дешевле дизтоплива. И даже в этом случае тот же белорусский бензин хлынет в Украину с еще большим напором.

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По поводу зависимости от РФ. Бессмысленно спорить о ее вредоносности. Но перед тем, как уходить от этой зависимости, необходимо подумать, чем ее заменить. Готовы ли порты и инфраструктура на западной границе обеспечить украинский спрос на российский газ? А если в выпавшие объемы казахский газ прибавится? А если и белорусский? Не готовы и близко. Что-то делается в этом направлении государством? Ноль целых ноль десятых. Наверное, стоит двигаться в плане подготовки быстрее. К слову, белорусский бензин, который был бы в числе первых заменителей автогаза, сделан сами знаете из чьей нефти...

Что касается наполнения бюджета, то здесь я бы поддержал повышение акциза до 80–90 евро. Это никак не скажется на популярности газа, но позволит крепче наполнить дорожный фонд. Цифры с потолка, интуитивные. Использовать в нашем случае европейскую практику считаю недопустимым. У нас совершенно разные позиции: даже в очень газовой Польше на газ приходится не более 20% розничного рынка, а у нас уже больше трети. Автогаз стал очень классным буфером для населения в тяжелые экономические годы. А благодаря нелегальным элементам, удерживающим низкие цены, он стал еще более доступным для населения. Были созданы прекрасные условия для роста и эти условия были использованы. Продолжать стимулировать потребление автогаза также активно смысла не вижу, а вот зарабатывать государству на этом рынке уже пора.

Мне кажется, позиция крупных сетей АЗК также не до конца продумана. Ну вот не станет завтра спроса на газ, будет продаваться много бензина. Кто удовлетворит спрос населения, которое раньше тяготело к газу? Правильно, нелегальная бочка, где цена на 30% ниже, в сравнении с флагманами рынка. А если убрать “бочки”, то и ситуация будет иной: конкуренция выздоровеет, цена на газ подтянется, на бензин снизится, маржинальная корзина выровняется и картинка получается совершенно новая, правильная. Это раз. А во-вторых, даже сегодня на газе можно зарабатывать больше. Просто нужно уделять ему больше внимания, понимая, что это другое, отличное от светлых нефтепродуктов топливо: оптимизировать логистику и хранение, выстроить правильную систему закупок, грамотно подойти к политике розничных продаж. А в-третьих, если бы сегодня нацпроизводители реализовали свои инициативы, то знаете к кому в очередь станем все мы за бензином? Конечно, знаете.

Вообще, дискуссия вокруг акцизной политики полна ярких красок, полутонов здесь практически нет, только черное или белое. Но объединяет стороны процесса одно: ни у кого нет четкого понимания, куда и с какой скоростью бежать, и в первую очередь вакуум в этой сфере у власти. На этом фронте сегодня возможны много импульсивных необдуманных решений, которые в очень небольшой перспективе могут оказаться не просто ударом в штангу, а конкретным выстрелом в ногу.

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