Стосовно посадових осіб міністерства інфраструктури, яке очолює Владислав Криклій завели кримінальне впровадження через схему сертифікації ГБО.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне впровадження через схеми сертифікації ГБО. Підозрюваними у справі є посадові особи міністерства інфраструктури, яке очолює Владислав Криклій.

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Кримінальну справу завели на підставі депутатського звернення. Перед цим народні депутати Олександр Куницький та Олександр Дубинський безпосередньо спілкувались з міністром інфраструктури, якій обіцяв "розібратись в ситуації".

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"Олександр Куницький домігся відкриття кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему обілечування власників автотранспорту на газу.

Криклій з подільниками прийняли ряд постанов Мінінфраструктури, якими сертифікація газобалонного обладнання зводиться на 6 фірм, а ціна такої сертифікації з 800 гривень збільшується до 3000 гривень.

Криклій - ще більш зашкварний міністр, ніж його шеф Шмигаль. І ми це доведемо", написав на своїй сторінці у соцмережі нардеп Олександр Дубинський.

Нагадаємо, що до 2020 року сертифікація встановленого на автомобіль ГБО коштувала приблизно 600-800 гривень. Після впровадження нової схеми сертифікації вартість такої "послуги" зросла до 3000 гривень. Крім того сама процедура значно ускладнилась і стала вимагати значно більше часу, через що українці майже перестали реєструвати ГБО.

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Крім того міністр інфраструктури Владислав Криклій є прихильником повернення системи обов’язкового техогляду для усіх транспортирних засобів, який був відмінений в 2011 році.

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