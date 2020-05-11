В отношении должностных лиц министерства инфраструктуры, которое возглавляет Владислав Криклий завели уголовное производство за схему сертификации ГБО.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство за схемы сертификации ГБО. Подозреваемыми по делу являются должностные лица министерства инфраструктуры, которое возглавляет Владислав Криклий.

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Уголовное дело завели на основании депутатского обращения. Перед этим народные депутаты Александр Куницкий и Александр Дубинский непосредственно общались с министром инфраструктуры, которой обещал "разобраться в ситуации".

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"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу.

Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен.

Криклий – еще более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", написал на своей странице в соцсети нардеп Александр Дубинский.

Напомним, что до 2020 года сертификация установленного на автомобиль ГБО стоила примерно 600-800 гривен. После внедрения новой схемы сертификации стоимость такой "услуги" выросла до 3000 гривен. Кроме того сама процедура значительно усложнилась и стала требовать значительно больше времени, из-за чего украинцы почти перестали регистрировать ГБО.

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Кроме того министр инфраструктуры Владислав Криклий является сторонником возвращения системы обязательного техосмотра для всех транспортных средств, который был отменен в 2011 году.

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