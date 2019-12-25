Центр організації дорожнього руху оприлюднив данні про кількість автомобілів, що їздять по смугами громадського транспорту.

Окремі смуги руху для наземного пасажирського транспорту досі є предметом дискусій. Дехто з водіїв вважає таке рішення нелогічним і несправедливим. Але вже зараз на 24 столичних вулицях впроваджено окремі смуги руху для наземного пасажирського транспорту. Водіїв, які на них ви їздять, поліція вважає порушниками та штрафує.

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Крім того невдовзі може запрацювати система автоматичної фото- відео фіксації. Тоді штрафи за виїзд на смугу громадського транспорту поліція відправлятиме за допомогою “Листів щастя” юридичним власникам автомобілів, а не водіям, які здійснили виїзд на полосу громадського транспорту.

Зараз, як показує практика, столичні водії дуже часто користуються смугами громадського транспорту. “Ми моніторимо рух вулицями із виділеними смугами. Нижче – кількість порушників ПДР, які рухалися виділеними смугами вул. Теліги, бульвару Тараса Шевченка, проспектів Лобановського, Миру і Перова. Дані вибіркові - за вранішні, обідні та вечірні години пік”, пишуть на офіційній сторінці Центру організації дорожнього руху.

Вулиця Олени Теліги

18 грудня з 9:00 до 10:00 на виділену смугу в напрямку проспекту Степана Бандери виїхало 21 авто, вул. Довженка – 75 авто.

20 грудня з 15:00 до 16:00 на смугу в напрямку проспекту Степана Бандери виїхало 30 авто, вул. Довженка - 56 авто.

Бульвар Перова

18 грудня з 14:00 до 15:00 на виділену смугу в напрямку проспекту Шухевича виїхало 14 авто, Броварського проспекту - 70 авто.

19 грудня з 15:00 до 16:00 на смугу в напрямку проспекту Шухевича виїхало 92 авто, Броварського проспекту - 204 авто-порушників.

Бульвар Тараса Шевченка

17 грудня з 9:00-10:00 на виділену смугу в напрямку Бессарабської площі виїхало 33 авто, площі Перемоги - 151 авто.

19 грудня з 12:00 до 13:00 на смугу в напрямку Бесарабської площі виїхало 52 авто, площі Перемоги - 216 авто.

Проспект Лобановського

18 грудня з 16:00 до 17:00 на виділену смугу в напрямку Севастопольської площі виїхало 372 авто, Деміївської площі - 60 авто.

20 грудня з 10:30 до 11:30 на виділену смугу в напрямку Севастопольської площі виїхало 288 авто, Деміївської площі - 91 авто.

Проспект Миру

18 грудня з 11:00 до 12:00 на виділеній смузі в напрямку Дарницької площі зафіксовано 42 авто, бульвару Верховної Ради - 6 авто.

20 грудня з 14:00 до 15:00 на виділеній смузі в напрямку Дарницької площі зафіксовано 24 авто, бульвару Верховної Ради - 6 авто.

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