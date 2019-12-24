Сьогодні в Україні подешевшало пальне. Втім, пропорційно курсу долара, ціна мусила би знизитись більш суттєво.

Ціни бензинів і дизельного палива на станціях великих роздрібних мереж 24 грудня опустилися на 0,5-1 грн / л, повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

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У мережах ОККО і WOG ціни бензинів і ДТ опустилися на 50 коп. / л, Amic знизив ціну бензинів на 80 коп. / л, ДТ - на 70 коп. / л.

В консолідованої мережі групи "Приват", яка до поточного моменту не реагувала на зниження цін іншими операторами, все паливо подешевшало на 1 грн / л.

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками роздрібного ринку нафтопродуктів. В Офісі Президента рекомендували операторам відмовитися від великих знижок за програмами лояльності, натомість знизивши ціни на стелах.

За даними учасників зустрічі, в якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна $ 1,1 / л (25,6 грн / л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року. В Офісі Президента цінових змін очікували вже з наступного дня, 24 грудня.

Як повідомлялось раніше, на початку грудня спочатку глава парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, потім Антимонопольний комітет, міністр економічного розвитку Тимофій Милованов і прем'єр Олексій Гончарук висловили стурбованість рівнем роздрібних цін на паливо.

Протягом останніх двох з половиною тижнів (починаючи з 5 грудня) середня ціна бензинів і ДТ по країні опустилася на 50 коп. / л. Наприклад, преміальні мережі ОККО і WOG знизили ціни на 1,3 грн / л, Glusco - на 1,1 грн / л. Найбільша в країні консолідована мережу групи "Приват" на зниження цін не відреагувала.

Нагадаємо, що "євробляхери" повірили, що їх не будуть штрафувати.