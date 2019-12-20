Адже іншого виходу у них не залишилося.

Незважаючи на протести власників автомобілів на номерах, Верховна Рада не спромоглася розглянути законопроекти номер 2342 та 2345, які вирішують проблему "євроблях". Втім, протестувальники вдовольнились обіцянкам урядовців не чіпати їхні автомобілі та розійшлись. Однак жодним рішенням цю обіцянку уряд не підкріпив.

Департамент комунікацій МВС України оприлюднив заяву, згідно якої "до прийняття законів поліція накладати штрафи не буде". Також в заяві вказано, що Кабінет Міністрів пообіцяв "розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання Уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній Раді".

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Така заява була оприлюднена після спільної наради за участю Прем'єр-міністра, міністра МВС та міністра інфраструктури. Один з її учасників, Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, озвучив позицію Кабміну в інтерв'ю очільнику "АвтоЄвроСили".

За словами Владислава Криклія, "розгляду законопроектів у 2019 році не відбулося через різні політичні причини. Однак вони залишаються пріоритетними і будуть розглянуті парламентом у січні 2020 року".

Криклій наголосив, що жодних бар'єрів не створено, навпаки, уряд почув проблеми власників автомобілів на єврономерах і виступає за правильне рішення і єдину справу.

Між тим, з 1 січня 2020 року почнуть діяти штрафи до 170 000 грн за експлуатацію автомобілів, не зареєстрованих в Україні. І накладати їх зможе митниця, очільник якої не давав жодних гарантій "євробляхерам".

Потрібно також врахувати, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій – не народний депутат, тому не має повноважень обіцяти прийняти той чи інший закон в парламенті. Як член уряду він може або дати оцінку законопроекту, або внести законодавчу ініціативу на розгляд парламенту. Обіцянка міністра МВС "не чіпати євробляхи" протирічить законодавству України, яке вступить в силу з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, за що можуть штрафувати "євробляхерів" з 2020 року.