Максимальні розміри штрафів за перевищення строків транзиту або тимчасового ввезення пропонують знизити, але з кількома умовами.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще один закон щодо розмитнення автотранспорту. Щоправда, знову не всього, а лише “євроблях”, - і тільки в частині зменшення штрафів за їхню експлуатацію з порушенням вимог Митного кодексу.

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Отже, що зміниться після прийняття в цілому (якщо це трапиться до кінця року) та офіційного опублікування закону на основі проекту №2288: Максимальні розміри штрафів за перевищення строків ввезення легкового автомобіля, тимчасово, до 31 грудня 2019 року, будуть такими:

Транзит – 8 500 грн.

Тимчасове ввезення – 17 000 грн.

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Такі суми санкцій застосовуватимуться в тому числі за порушення, зафіксовані раніше, з 22 серпня 2019 року (включно). Всі інші випадки (які не потрапляють в діапазон 22.08.2019-31.12.2019) та види транспортних засобів (вантажні, автобуси, мото…) залишаються поза межами регулювання цього закону.

Додамо: якщо легковий автомобіль на іноземній реєстрації подається на митне оформлення, штрафні санкції застосовуватись не будуть, проте залишена норма про “добровільний внесок” розміром 8500 грн, який треба сплатити у разі наявності простроченого транзитного або тимчасового ввезення. Далі ж, з 1 січня 2020 року, повернуться “драконівські санкції” – штрафи до 170 000 грн та конфіскація “євробляхи”.

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