Максимальные размеры штрафов за превышение сроков транзита или временного ввоза предлагают снизить, но с несколькими условиями.

Верховная Рада приняла в первом чтении еще один закон по растаможке автотранспорта. Правда, опять не всего, а лишь “евроблях”, – и только в части уменьшения штрафов за их эксплуатацию с нарушением требований Таможенного кодекса.

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Итак, что изменится после принятия в целом (если это случится до конца года) и официального опубликования закона на основе проекта №2288: Максимальные размеры штрафов за превышение сроков ввоза легкового автомобиля, временно, до 31 декабря 2019 года, будут такими:

Транзит – 8 500 грн.

Временный ввоз – 17 000 грн.

Такие суммы санкций будут в том числе за нарушения, зафиксированные ранее, с 22 августа 2019 года (включительно). Все другие случаи (которые не попадают в диапазон 22.08.2019-31.12.2019) и виды транспортных средств (грузовые, автобусы, мото...) остаются вне регулирования этого закона.

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Добавим: если легковой автомобиль на иностранной регистрации подается на таможенное оформление, штрафные санкции применяться не будут, однако оставлена норма про “добровольный взнос” в размере 8500 грн, который нужно оплатить в случае наличия просроченного транзитного или временного ввоза. Далее же, с 1 января 2020 года, вернутся “драконовские санкции” – штрафы до 170 000 грн и конфискация “евробляхи”.

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