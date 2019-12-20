Ведь другого выхода у них не осталось.

Несмотря на протесты владельцев автомобилей на европейских номерах, Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроекты номер 2342 и 2345, которые решают проблему "евроблях". Впрочем, протестующие довольствовались обещанием чиновников не трогать их автомобили и разошлись. Однако ни одним решением это обещание правительство не подкрепило.

Департамент коммуникаций МВД Украины обнародовал заявление, согласно которому "до принятия законов полиция накладывать штрафы не будет". Также в заявлении указано, что Кабинет Министров пообещал "рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде".

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Такое заявление было обнародовано после совместного совещания с участием премьер-министра, министра МВД и министра инфраструктуры. Один из ее участников, Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины, озвучил позицию Кабмина в интервью руководителю "АвтоЕвроСилы".

По словам Владислава Криклия, "рассмотрения законопроектов в 2019 году не произошло из-за различных политических причин. Однако они остаются приоритетными и будут рассмотрены парламентом в январе 2020 года".

Криклий подчеркнул, что никаких барьеров не создано, наоборот, правительство услышало проблемы владельцев автомобилей на еврономерах и выступает за правильное решение и единое дело.

Между тем, с 1 января 2020 года начнут действовать штрафы до 170 000 грн за эксплуатацию автомобилей, не зарегистрированных в Украине. И накладывать их сможет таможня, глава которой не давал никаких гарантий "евробляхерам".

Нужно также учесть, что Министр инфраструктуры Владислав Криклий – не народный депутат, поэтому не имеет полномочий обещать принять тот или иной закон в парламенте. Как член правительства он может либо дать оценку законопроекту, либо внести законодательную инициативу на рассмотрение парламента. Обещание министра МВД "не трогать евробляхеров" противоречит законодательству Украины, которое вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, за что могут штрафовать "евробляхеров" с 2020 года.