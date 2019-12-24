Сегодня в Украине подешевело горючее. Впрочем, пропорционально курсу доллара, цена должна бы снизиться более существенно.

Цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 грн / л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

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В сетях ОККО и WOG цены бензинов и ДТ опустились на 50 коп. / л, Amic снизил цену бензина на 80 коп. / л, ДТ – на 70 коп. / л.

В консолидированной сети группы "Приват", которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн / л.

Напомним, накануне Президент Владимир Зеленский провел встречу с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе Президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, в то же время снизив цены на стелах.

Согласно данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $ 1,1 / л (25,6 грн / л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе Президента ценовых изменений ожидали уже со следующего дня, 24 декабря.

Как сообщалось ранее, в начале декабря сначала глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, потом Антимонопольный комитет, министр экономического развития Тимофей Милованов и премьер Алексей Гончарук выразили обеспокоенность уровнем розничных цен на топливо.

В течение последних двух с половиной недель (начиная с 5 декабря) средняя цена бензинов и ДТ по стране опустилась на 50 коп. / л. Например, премиальные сети ОККО и WOG снизили цены на 1,3 грн / л, Glusco – на 1,1 грн / л. Крупнейшая в стране консолидированная сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Напомним, что "евробляхеры" поверили, что их не будут штрафовать.