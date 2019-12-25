Центр организации дорожного движения обнародовал данные о количестве автомобилей, ездящих по полосам общественного транспорта.

Отдельные полосы движения для наземного пассажирского транспорта до сих пор являются предметом дискуссий. Некоторые из водителей считают такое решение нелогичным и несправедливым. Но уже сейчас на 24 столичных улицах введены отдельные полосы движения для наземного пассажирского транспорта. Водителей, которые на них вы ездят, полиция считает нарушителями и штрафует.

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Кроме того вскоре может заработать система автоматической фото– видеофиксации. Тогда штрафы за выезд на полосу общественного транспорта полиция будет отправлять с помощью "Писем счастья" юридическим владельцам автомобилей, а не водителям, которые совершили выезд на полосу общественного транспорта.

Сейчас, как показывает практика, столичные водители очень часто пользуются полосами общественного транспорта. "Мы мониторим движение по улицам с выделенными полосами. Ниже – количество нарушителей ПДД, которые двигались выделенными полосами ул. Телиги, бульвара Тараса Шевченко, проспектов Лобановского, Мира и Перова. Данные выборочные – за утренние, обеденные и вечерние часы пик", – пишут на официальной странице Центра организации дорожного движения.

Улица Елены Телиги

18 декабря с 9:00 до 10:00 на выделенную полосу в направлении проспекта Степана Бандеры выехало 21 авто, ул. Довженко – 75 авто.

20 декабря с 15:00 до 16:00 на полосу в направлении проспекта Степана Бандеры выехало 30 машин, ул. Довженко – 56 авто.

Бульвар Перова

18 декабря с 14:00 до 15:00 на выделенную полосу в направлении проспекта Шухевича выехало 14 авто, Броварского проспекта – 70 авто.

19 декабря с 15:00 до 16:00 на полосу в направлении проспекта Шухевича выехало 92 авто, Броварского проспекта – 204 авто-нарушителей.

Бульвар Тараса Шевченко

17 декабря с 9:00 до 10:00 на выделенную полосу в направлении Бессарабской площади выехало 33 авто, площади Победы – 151 авто.

19 декабря с 12:00 до 13:00 на полосу в направлении Бессарабской площади выехало 52 авто, площади Победы – 216 авто.

Проспект Лобановского

18 декабря с 16:00 до 17:00 на выделенную полосу в направлении Севастопольской площади выехало 372 авто, Демеевская площади – 60 авто.

20 декабря с 10:30 до 11:30 на выделенную полосу в направлении Севастопольской площади выехало 288 авто, Демеевская площади – 91 авто.

Проспект Мира

18 декабря с 11:00 до 12:00 на выделенной полосе в направлении Дарницкого площади зафиксировано 42 авто, бульвара Верховной Рады – 6 авто.

20 декабря с 14:00 до 15:00 на выделенной полосе в направлении Дарницкого площади зафиксировано 24 авто, бульвара Верховной Рады – 6 авто.

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