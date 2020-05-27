Седан та гран-турер отримали гібридні версії моторів і кілька свіжих стилістичних рішень.

По суті, автомобілі 5-ї та 6-ї серії – різні форми однієї моделі. BMW вирішила не розтягувати їх дебют у часі й показала одразу обидва оновлених авто.

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Рестайлінговий седан та гран-турер оновились в середині життєвого циклу, аби відповідати осучасненим Mercedes-Benz E-класу, Audi A6 або Genesis G80. Головні зміни для “баварців” полягають в новій оптиці та силових агрегатах, електроніка також була модернізована.

Фото: BMW 5 Series 2020 / BMW

“П'ятірка” та “Шістка” отримали нові адаптивні фари з матричної технологією, які опційно можна буде замінити лазерними, а також задні ліхтарі з 3D-ефектом, збільшену радіаторну решітку, розширену палітру відтінків кузова, опційну гальмівну систему M Sport з синіми і червоними супортами, трапецієподібні вихлопні патрубки та нові колісні диски. Для 6-ї серії стандартними є 18-дюймові колеса, а за доплату доступні 19- та 20-дюймові.

Фото: BMW 5 Series 2020 / BMW

Дисплей на 10,25 дюйма входить у стандартне оснащення, а за доплату його можна замінити на 12,3-дюймовий. Початкова комплектація оновлених моделей також включає шкіряне рульове колесо з новим розташуванням клавіш та покращений клімат-контроль.

Пакет розумних помічників поповнився контролем дорожньої розмітки, попередженням про вихід зі смуги руху і системою попередження зіткнень. Операційна система оновлена ​​до версії 7.0, що збільшує можливості підключення та персоналізації налаштувань.

Фото: BMW 5 Серії 2020 / BMW

BMW запропонує обидві новинки у виконанні M Sport Edition з ексклюзивними 20-дюймовими дисками і пакетом M Sport.

Бензинова лінійка оновленої 5-ї серії включає модифікації 520i (184 к.с.), 530i (249 к.с.), 540i (340 к.с.) і M550i (530 к.с.). Також доступні дизельні 520d (190 к.с.) і 530d (249 к.с.). Гібридні модифікації представлені версіями 530e (292 к.с.) та 545e (виробництво з 11.2020).

Фото: BMW 6 GT 2020 / BMW

Комплектації 6-ї серії представлені версіями BMW 630i Gran Turismo (258 к.с.) та 640і (333 к.с.) з бензиновими моторами, а також три дизельних: 620d (190 к.с.), 630d (286 к.с.) та 640d (340 к.с.). Усі мотори для оновлених “Шісток” оснащені 48-вольтовим стартер-генератором, котрий покращує прискорення та допомагає у зниженні витрат пального, а моторна гама оновленої “П’ятірки” тепер включає плагін-гібридну версію.

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