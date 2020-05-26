Флагман 2021 модельного року надійде у продаж у другій половині нинішнього.

Компанія Mercedes-Benz оприлюднила перший офіційний знімок нового покоління S-Класу. На затемненому зображенні можна роздивитись оптику, радіаторну решітку та колісні диски представницького седана.

Читайте також: Стартували продажі електричного мінівена Mercedes-Benz EQV

Офіційний знімок підтверджує те, що розкрили шпигунські фото двотижневої давності, зроблені в Китаї. Та на офіційному фото зображено базову версію седана, тоді як у Піднебесній шпигунам трапився S-Class у виконанні AMG.

Зі зміною покоління флагман Mercedes-Benz вже в базовій версії відзначиться великим повітрозабірником переднього бампера, також зросте площа решітки радіатора, хоча поділ на вісім секцій збережеться. Головна оптика, навпаки, стане вужчою.

Хоча на знімку можна побачити матричні фари, така оптика буде прерогативою дорожчих виконань S-Класу в кузові W223, а базове оснащення включатиме простіші, світлодіодні фари.

Фото: Mercedes-Benz S-Class в кузові W223 / Daimler, Carscoops

Лінійка моторів та трансмісій для нового S-Класу поки не підтверджена, однак вибір може включати гібридизований 3-літровий агрегат на 362 к.с., також електрифікований 4-літровий V8 на 483 к.с. Також можна очікувати на появу гібридизованого 6-літрового V12 з віддачею у 621 к.с.

Очікується, що у нового покоління S-Class буде менше кузовних форм – від купе та кабріолета виробник, начебто, вирішив відмовитись. Натомість вже завтра дебют справлять оновлені купе і кабріо E-Класу.

Також цікаво: ТОП 20 найдорожчих автомобілів в Україні у 2020 році