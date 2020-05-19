Презентація оновлених дводверок відбудеться в онлайн-форматі.

Обидві моделі отримають нову передню оптику на світлодіодах та редизайн задніх ліхтарів, нові бампери, решітку радіатора та свіжі кольори в палітрі, включаючи й відтінки м’якого складаного даху в кабріолета.

Список оновлення включає також останню версію мультимедійної системи MBUX з сенсорними 12,3-дюймовими дисплеями, нове рульове колесо від S-класу з вбудованими датчиками, які розпізнають руки водія на кермі, розшириться список стандартниого набору електронних систем допомоги водію.

Крім класичних бензинових і дизельних двигунів, обидві моделі будуть представлені в модифікації AMG E53 з гібридною силовою установкою, на основі трилітрового бензинового V6 потужністю 435 кінських сил і електромотором на 21 кінську силу.

Купе та кабріолет доповнять оновлену лінійку Е-класу, де вже представлені седан і універсал нового зразка.

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