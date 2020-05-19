Презентация обновленных двухдверок состоится в онлайн-формате.

Обе модели получат новую переднюю оптику на светодиодах и редизайн задних фонарей, новые бампера, решетку радиатора и свежие цвета в палитре, включая оттенки мягкой складывающейся крыши у кабриолета.

Список обновлений включает также последнюю версию мультимедийной системы MBUX с сенсорными 12,3-дюймовыми дисплеями, новое рулевое колесо от S-класса со встроенными датчиками, которые распознают руки водителя на руле, расширится список стандартниого набора электронных систем помощи водителю.

Кроме классических бензиновых и дизельных двигателей, обе модели будут представлены в модификации AMG E53 с гибридной силовой установкой, на основе трехлитрового бензинового V6 мощностью 435 лошадиных сил и электромотором на 21 лошадиную силу.

Купе и кабриолет дополнят обновленную линейку Е-класса, где уже представлены седан и универсал нового образца.

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