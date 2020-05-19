Немецкий кросс-универсал собрал максимум баллов по результатам шести типов краш-тестов.

Универсал Audi A6 Allroad присоединился к седану А6 в рейтинге IIHS для моделей авто 2020 года на рынке США. Обе версии модели теперь имеют оценку Top Safety Pick+.

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Немецкий автомобиль представлен в классе “Большой люксовый авто” (Large Luxury Car) в подкатегории 4-дверный универсал. Allroad стал второй из актуальных моделей Audi, получившей наивысшую оценку экспертной организации, и одним из 23 моделей различных марок, также получивших рейтинг Top Safety Pick + в 2020 году. Низкую оценку без “плюса” в этом году уже имеют 64 автомобиля, из имеющихся в дилерской сети США.

Чтобы получить титул Top Safety Pick+, автомобиль должен показать “хорошие” результаты во всех краш-тестах, а также соответствовать требованиям светотехники и электронных систем безопасности.

Фото: Audi A6 Allroad 2020 модельного года / Audi

В начале месяца новый Jeep Wrangler не справился с одним из краш-тестов, из-за чего его общая оценка опустилась с условной “пятерки” на “тройку”.

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